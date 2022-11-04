Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bebek Müjdesi! Anne Oluyor

Magazin Haberleri

Bebek Müjdesi! Anne Oluyor

Beren Saat, Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu'nun arkadaş grubundan olan ünlü isim anne olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beren Saat, Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu, Melisa Sözen, Songül Öden ve Gülcan Arslan başta olmak üzere sanat ve magazin camiasından çok sayıda isim ile yakın dost olan İrem Şentürk Bakic, anne olmaya hazırlanıyor.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde baby shower partisi düzenleyen İrem Şentürk Bakic, kız bebek beklediğini açıkladı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Bir dergide yöneticilik yapan İrem Şentürk Bakic'in baby shower partisine ünlü isimler akın etti.

Nicholas adında yabancı bir vatandaşla evli olan İrem Şentürk Bakic, kızına 'Deia' ismini vereceğini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Esra Dermancıoğlu Belçim Bilgin Melisa Sözen Beren Saat Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title