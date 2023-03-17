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Bebeğini Londra'da Dünyaya Getireceği İddia Edilen Aslı Enver'den Flaş Cevap

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Bebeğini Londra'da Dünyaya Getireceği İddia Edilen Aslı Enver'den Flaş Cevap

Ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı eşi Berkin Gökbudak ile Londra'dan döndü. Altı aylık hamile olan oyuncu, kızını Londra'da doğuracağı haberlerine, ilk kez cevap verdi. İşte haberin detayları...

Aslı Enver, iş insanı eşi Berkin Gökbudak ile Londra dönüşü Sabiha Gökçen Havaalanı'nda görüntülendi.

Altı aylık hamile olan oyuncu, kızını Londra'da doğuracağı haberlerine, "Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye'de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" dedi.

Kızlarına verecek isimde kararsız kaldıklarını söyleyen Enver, "Net değil daha. Şimdi bir isim söylerim sonra başka bir şey koyarım. Birkaç isim arasında kararsızız. Doğum da gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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