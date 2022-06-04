Başrol diziden ayrıldı, yerine dublörü oynadı! Emanet'in oyuncusu Birhan Tat olayla ilgili konuştu - Haberler

Kördüğüm, Evlat Kokusu ile Kurtlar Vadisi Pusu gibi projelerde ünlenen ve şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinde oynayan Birhan Tut, Haberler.com YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Çocukluğundan ve idol aldığı isimden bahseden genç oyuncu, başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasıyla ilgili de konuştu.

Tut, Melis Yaşar'ın "Çocukluğun nasıl geçti?", "İdol aldığın isimler kim?", "Mahrem dizisinde başrolü oynarken ne hissettin?, "Emanet'teki rolün devam edecek mi?", Sıla Türkoğlu'nun kadrodan ayrılmasıyla ilgili ne düşünüyorsun?" ve "Aşk hayatında biri var mı?" sorularına cevap verdi.