'Barış Manço Anma Gecesi' 4 Şubat'ta

'Barış Manço Anma Gecesi' 4 Şubat'ta
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Mabolla Saloon'da, Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço anısına özel bir konser düzenlenecek. Etkinlik 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço için Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Mabolla Saloon'da, anma gecesi düzenlenecek.

Muğla'da eğlence hayatının önemli merkezlerinden biri olan Mabolla Saloon, düzenlediği etkinliklerle kentin sosyal yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço anısına özel bir konser organize edildi.

Barış Manço anma gecesi, 4 Şubat Çarşamba günü Mabolla Saloon'da gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de kapıların açılacağı etkinlikte, Barış Manço'nun hafızalara kazınan eserleri müzikseverlerle buluşacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek konser için rezervasyon alınmayacağı bildirildi. - MUĞLA

