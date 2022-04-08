Barış Akarsu'yu Canlandıracak İsim Belli Oldu

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum'da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007'de yaşam savaşını kaybeden rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmine aktarılıyor.

O İSİM BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aytaç Medya'nın imza atacağı filmde Akarsu'ya hayat verecek isim belli oldu.

28 yaşında toprağa verilen Barış Akarsu'nun hayatını genç kuşağın başarılı oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

PROVALARA BAŞLADI

Müzikle de ilgilenen Şaşmaz, Barış Akarsu'nun görüntüsüne bürünmek ve rolü hakkıyla canlandırabilmek için kamya girdi ve saç, makyaj ve müzik provalarına başladı.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979'da doğan sanatçı küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duymuştu. Türk rock müziği yapan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Temmuz 2004'te Akademi Türkiye yarışmasına katılarak büyük ün kazandı.

Üç yıl içinde iki stüdyo albümü çıkardı ve aynı zamanda Star TV'de yayınlanan Yalancı Yarim dizisinde oynadı.

BARIŞ AKARSU NEDEN ÖLDÜ?

29 Haziran 2007'de, çocuklara yönelik bir yardım konserinden dönüş yolunda bir araba kazasında ağır şekilde yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde beş gün geçirdikten sonra 4 Temmuz 2007'de 28 yaşında kazadan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldü.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz (d. 25 Kasım 1993; Manisa), Türk oyuncudur.

İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşadı.[kaynak belirtilmeli] Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.[3]

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı.

Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir. Günümüzde yine 2020 yılından 2021'e kadar TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırmıştır.