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Bahar Dizisinin Yeni Bölümü Yayınlanmayacak

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Demet Evgar, Bahar dizisinde yer alan bir oyuncunun sağlık sorunu yaşadığını ve yeni bölümün yetiştirilemediğini açıkladı. Diziyle ilgili 'yayınlanmayacak' iddiası sosyal medyaya yansımıştı. Hayranları ise merakla beklemeye başlamıştı.

Demet Evgar, Bahar dizisinde yer alan bir oyuncunun sağlık sorunu yaşadığını ve yeni bölümün yetiştirilemediğini açıkladı. Diziyle ilgili "yayınlanmayacak" iddiası sosyal medyaya yansımıştı. Hayranları ise merakla beklemeye başlamıştı.

7 Mayıs Salı akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak ve tekrar bölüm ekrana gelecek.

DİZİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIR

Sosyal medyadan bir video paylaşan Demet Evgar, "Bahar'ın sevgili seyircileri. Bizi seyretmeyi her hafta iple çektiğiniziz farkındayım. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümü buluşturmak için çok büyük bir heyecan içinde oluyoruz.

Eminim bütün diziler öyle. Çünkü Türkiye'de maalesef ki bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Mucize gibi bir şey aslında. Haftanın altı günü 14-15 saatler çalışıyor diziler.

Bunun hastalığı var, bin bir türlü hali var. Biz de öyle bir şeye denk geldik. O yüzden lütfen, anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından akşam saatlerinde Show TV'den yeni bölüm tanıtımı geldi ve yayın tarihi bilgisi geldi.

Show TV'nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 12. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. 14 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek diziden yayınlanan tanıtım, heyecan dolu gelişmelerin hız kesmeden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi.

Rengin'in "Ne zaman boşanacaksın?" sorusu üzerine Bahar'ın büyük bir şaşkınlık yaşadığı tanıtımda; Evren'in Bahar'ın yine en büyük destekçisi olduğu görüldü.

Rengin, Timur'dan verdiği sözü tutmasını beklediğini söylerken, Rengin'in sert sözleri karşısında Timur'un ne yapacağı merak konusu oldu.

Evren'in teknesinde uyurken yakalanan Dora'nın kim olduğu akıllarda soru işareti oluştururken; Dora ve Evren'i gören Bahar'ın tepkisi ise dikkat çekti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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