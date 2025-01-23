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Bahar dizisine yeni karakter geliyor! Timur'un halası kadroya dahil oluyor

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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı Bahar dizisine yeni bir karakter ekleniyor. Yeni karakter, dizinin yeni sezonunda Timur'un halası olarak yeni bir karakter izleyici karşısına çıkacak.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı Bahar'a yeni bir karakter dahil olacak.

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Bahar dizisi, yeni sezonuyla da izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor. Son dönemde pek çok ünlü ismin dahil olduğu diziye Büşra Pekin, Nihal Yalçın, Nizam Namidar, Mert Öner de eklenmişti.

TİMUR'A HALA GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine, göre sevilen diziye yeni bir karakter gelecek. Mehmet Yılmaz Ak'ın hayat verdiği Timur'un halası diziye dahil olacak. Hala rolü için şimdilik oyuncularla görüşmeler yapılıyor.

Bahar dizisine yeni karakter geliyor! Timur'un halası kadroya dahil oluyor

BAHAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efsun'un hazırladığı sürprizler gerilimi tırmandırırken, felaketlerin ardı arkası kesilmez. Ve tam her şey bitti derken, Rengin'in hamlesi geceye damga vurur.

Timur ve Umay'ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren'i köşeye sıkıştırırken; Rengin'in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Hastanede Tolga'nın şahit olduğu bir olay ise Timur'un hayatında büyük sorunlara yol açar.

Diğer yandan, Efsun'un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar'ı maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklerken Bahar'ın aradığı çözüm bir telefon uzağındadır. Düğün günü gelip çattığında beklenmedik olaylar zinciri geceyi kaosa çevirir. Efsun'un hazırladığı sürprizler gerilimi tırmandırırken, felaketlerin ardı arkası kesilmez. Ve tam her şey bitti derken, Rengin'in hamlesi gelir.

Bahar dizisine yeni karakter geliyor! Timur'un halası kadroya dahil oluyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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ayşe olayından sonra izlenmiyor

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