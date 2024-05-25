Bahar dizisine Bennu Yıldırımlar damgası

MF Yapım'ın imza attığı "Bahar" dizisi bu sezon reyting yarışına sonradan girip izlenme rekorlarını alt üst etti.

Demet Evgar'ın diziye adını veren "Bahar" rolüne hayat verdiği ve her hafta oyunculuk şovlarına sahne olan diziye ülkemizin en değerli oyuncularından Bennu Yıldırımlar geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre;

Bennu Yıldırımlar Ayça Üzüm'ün yazdığı diziye avukat Ayhan Liberte karakteriyle dahil olacak. Bir boşanma avukatına hayat verecek olan usta oyuncunun Bahar'ın boşamaya çalışacağı öğrenildi. Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi 11 Haziran Salı akşamı sezonu kapatacak.