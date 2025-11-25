Bahar'da reyting alarmı: Yayın günü Pazar'a kayıyor!

Başrolünü Demet Evgar'ın üstlendiği fenomen dizi Bahar, 3. sezonuyla birlikte yayın gününde değişikliğe gidiyor. Salı akşamları ekranlarda olan dizi, 7 Aralık'tan itibaren Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.

Başrolünü Demet Evgar'ın üstlendiği Bahar, 3. sezonuyla birlikte yayın gününü Pazar akşamına kaydırıyor. Salı günleri izleyici sayısındaki düşüş, kanalı alternatif aramaya itti.

RÜYA GİBİ GELİYOR

Kulislere yansıyan bilgilere göre, özellikle Salı günleri dizinin reytinglerinde düşüş yaşanması, kanalın yayın gününü değiştirme kararında etkili oldu. Bahar'ın eski yayın gününü ise Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Celil Nalçakan, Şebnem Bozoklu ve Devrim Yakut'u bir araya getirenyeni dizi Rüya Gibi devralacak. Yeni dizi 2 Aralık Salı'dan itibaren ekrana gelecek.