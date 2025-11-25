Bahar'da reyting alarmı: Yayın günü Pazar'a kayıyor!
Demet Evgar'ın başrolünü üstlendiği Bahar dizisi, 3. sezonuyla birlikte yayın gününde değişikliğe gidiyor. Salı akşamları ekranlarda olan dizi, 7 Aralık'tan itibaren Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak. Salı günleri izleyici sayısındaki düşüş, kanalı alternatif aramaya itti. Bahar'ın eski yayın gününü yeni dizi Rüya Gibi devralacak ve 2 Aralık Salı'dan itibaren ekrana gelecek.
Başrolünü Demet Evgar'ın üstlendiği Bahar, 3. sezonuyla birlikte yayın gününü Pazar akşamına kaydırıyor. Salı günleri izleyici sayısındaki düşüş, kanalı alternatif aramaya itti.
RÜYA GİBİ GELİYOR
Kulislere yansıyan bilgilere göre, özellikle Salı günleri dizinin reytinglerinde düşüş yaşanması, kanalın yayın gününü değiştirme kararında etkili oldu. Bahar'ın eski yayın gününü ise Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Celil Nalçakan, Şebnem Bozoklu ve Devrim Yakut'u bir araya getirenyeni dizi Rüya Gibi devralacak. Yeni dizi 2 Aralık Salı'dan itibaren ekrana gelecek.