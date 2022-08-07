Bağırsakları düğümlenen eski manken Ebru Şancı Öztürk ölümden döndü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan eski manken Ebru Şancı Öztürk son paylaşımını 17 Temmuz'da yapmıştı. 20 gündür ortalarda görünmeyen Şancı'yı takipçileri merak etti.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Dün Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Şancı başına gelenleri takipçileriyle paylaştı. Meğer Şancı ölümden dönmüş.

"BİR SABAH ŞİDDETLİ AĞRIYLA UYANDIM"

Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastaneden yattığını ve 8 kilo verdiğini söyleyen Ebru Şancı, paylaştığı videoda süreci şöyle anlattı; "Bir sabah şiddetli bir ağrıyla uyandım. Karnıma öyle bir kramp girdi ki bıçak gibi saplanıyor. VücuT direnci yüksek biriyimdir, acı eşiğim de yüksek benim. Dedim ki herhalde apandisit. Koştum hastaneye gittim. Doktorum ultrason istedi. Ultrasonda sır avardı ben de sabırsız biri olduğum için 'Hocam ben mide spazmı geçiriyorum bana serum takın iyi olurum ben' dedim. Serumdan sonra bir şeyim yoktu çıktım hastaneden 15 dakika sonra korkunç ağrı geri döndü."

"BEDENİM İYİLEŞTİ AMA RUHUM İYİLEŞMEDİ"

"Normal olmadığını düşündüm. Sonra gittim ultrason çektirdim. Hiç olmayan binde bir olan bir şeyle karşılaştık. Bağırsaklarım düğümlenmiş. Cerrahlar geldi apar topar, 'ameliyata almak zorundayız' dediler. Ameliyat oldum. Şiddetli kusmadan akciğerime pıhtı gelmiş. Gidiyordum az kalsın. Bedenim iyileşti ama ruhum iyileşmedi. O yüzden uzun süredir burada yoktum."