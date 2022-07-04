Babasının iflası hayatını değiştirdi! Coşkun Sabah, sıfırı gördüğü dönemde şöhreti yakaladı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Coşkun Sabah oldu. Varlıklı bir ailede büyüdüğünü söyleyen Sabah, babasının iflasından dolayı yaşadığı zor günlerden ve sektöre nasıl girdiğinden bahsetti.

Coşkun Sabah, Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir ailede büyüdün?", "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Baban, iflas edince neler yaşadınız?", "Ud çalmaya nasıl başladın?", "Babanın alkol bağımlılığı nedeniyle aile içi şiddet oldu mu?" ve "Ne zaman keşfedildin?" sorularını da yanıtladı.