Baba olmak için gün sayan Tolga Sarıtaş eşinin son halini paylaştı

Güncelleme:
Bebek heyecanı yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, doğum için gün sayıyor. Çeşme'de hazırlık yapan çiftin mutluluk dolu bekleyişi sürerken, Sarıtaş sekiz aylık hamile eşinin karnı burnunda son halini takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş ile moda tasarımcısı eşi Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sekiz aylık hamile olan Mayruk'un karnı burnunda son görüntüsü Sarıtaş sosyal medya sayfasından paylaştı.

"Söz", "Güneşin Kızları", "Arıza" ve "Baba" gibi yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş, şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisinde "Altay" karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de sık sık gündeme geliyor.

NİKAH SONRASI BEBEK MÜJDESİ

2024 yılının Haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile evlenen Sarıtaş, kısa süre sonra baba olacağını duyurmuştu. Çiftin bebek heyecanı hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı.

OĞLUNA "ALİ" ADINI VERECEK

Geçtiğimiz aylarda yaptığı duygusal paylaşımda doğacak oğluna "Ali" adını vereceklerini açıklayan Sarıtaş, bu kararıyla hem hayranlarını duygulandırmış hem de kariyerinde çıkış yaptığı "Güneşin Kızları" dizisindeki karakterine gönderme yapmıştı.

ÇEŞME'DE DOĞUM HAZIRLIĞI

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, şu sıralar Çeşme'de doğum hazırlıkları yapıyor. Sekiz aylık hamile Zeynep Mayruk'un karnı burnunda hali, Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı son kareyle ortaya çıktı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
