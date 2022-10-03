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Baba... KADİR, EMİN'E ADIM ADIM YAKLAŞIYOR!

Magazin Haberleri

Baba... KADİR, EMİN'E ADIM ADIM YAKLAŞIYOR!

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç oyuncu Tolga Sarıtaş’ı buluşturan, birçok duyguyu bir arada yaşatacak bir Anadolu hikayesi ‘Baba’ 4 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de 18. bölümüyle Show TV'de...

Aralarındaki temasın tehlikelerini gören Firuze, Kadir'le yüzleşmek ister ama bu konuşma ikisini biraz daha yakınlaştırır.

Liderliğini üstlendiği Çöpköy'de, karşısındaki insanların kendisine ilk defa karşı çıktığını gören Selahattin, bir an önce bu duruma müdahale etmesi gerektiğini anlar.

Otoritesi sarsılmaya başlayan Selahattin, Kadir'e bir tuzak kurar ama Kadir bu tuzaktan sürpriz bir telefonla haberdar olur.

Bir yandan Büşra'ya ulaşmaya çalışan İlhan diğer yandan Emin'i aramaya devam ederken aldığı bir bilgi tüm dengeleri değiştirir.

Emin aylar sonra ailesine dair bazı bilgilere ulaşır.

Kadir, babasıyla ilgili önemli bir ipucu yakalar ve baba-oğul birbirlerine bir adım daha yaklaşır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Çöpköy Magazin Haberler

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