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Azerbaycan'ın ünlü sanatçısı Cavanşir Mammadov hayatını kaybetti

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Azerbaycan'ın ünlü sanatçılarından Cavanşir Mammadov, 70 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu vefat eden sanatçının çok sayıda eseri bulunuyordu. Mammadov, 2005 yılında Azerbaycan Devleti tarafından 'Emektar Artist Ünvanına' layık görülmüştü.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Azerbaycan'ın ünlü sanatçılarından Cavanşir Mammadov 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bakü'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaydeden sanatçının çok sayıda eserleri bulunuyordu. Mammadov 2005 yılında Azerbaycan Devleti tarafından "Emektar Artist Ünvanına" layık görülmüştü.

Ünlü şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşgedem Hidayetkızı sanatçının ölüm haberini almanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Kısa süre önce programına konuk aldığı Mammadov için "Çok değerli bir sanatkardı. Ölümü beni derinden etkiledi. En son konuşmam kızının eski kocasını programdan çıkarmamla ilgiliydi. Çok stres yaşıyordu sağlığına dikkat et stresten uzak dur dedim. Kimseye kötülük düşünmeyen çocuk yürekli hassas insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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