Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek - Haberler

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Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek

Snob Magazin - Magazin
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Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek

Şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, önceki akşam Kozyatağı Hayal Kahvesi Premium Sahnesi'nde konser verdi. Son dönemde cesur sahne kıyafetiyle kıyafeti ile sosyal medyayı ikiye bölen Gülşen'e sahnede destek veren Sözeri, önce ayağındaki ayakkabılarını çıkarıp ardından eteğini açarak büyük şaşkınlık yarattı.

Konser boyunca eşsiz parçaları ve muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest eden Ayta Sözeri, "Beyonce gibiyim! Hem ses var hem de dans" diyerek meslektaşlarına göndermede bulundu.

ARABESKİN KRALİÇELERİ VAR

Repertuarında eski albümlerdeki unutulmaz eserlere de yer veren sanatçı; "Erkeklerin egemen olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Arabeski de sahiplenmişler. Arabeskin kraliçeleri var. Bergen, Dilberay, Kamuran Akkor vardı" diyerek arabeskin ünlü kadın sanatçılarının 'damar' şarkılarını yorumladı.

Mekanı tıklım tıklım dolduran Sözeri, konser bitiminde sevenlerinin alkışlarıyla orkestrayı tekrar sahneye çağırdı. Misafirlere üç saat müzik ziyafeti sunan Sözeri, dinleyicileri duygudan duyguya sürükledi.

Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek

Ayta Sözeri'den Gülşen'e Destek

Snob Magazin / Magazin

Ayta Sözeri, Beyonce, Konser, Magazin, Haberler

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