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Ayşe Mine ameliyat masasına yattı! Tam beş saat sürdü

Ayşe Mine ameliyat masasına yattı! Tam beş saat sürdü
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Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Ayşe Mine, geçirdiği 5 saatlik bağırsak ameliyatının ardından sessizliğini bozdu. "Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor" diyen usta Mine, sağlık durumuyla ilgili umut veren açıklamalarda bulundu.

Bir dönemin yıldız ismi, Türk sanat müziğinin zarif sesi Ayşe Mine, geçtiğimiz günlerde zorlu bir ameliyat geçirdi. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bağırsaklarından operasyon geçiren usta sanatçının ameliyatı 5 saat sürdü.

"KIYMETİMİZİ BİLİN"

Sanat dünyasının sevilen ismi, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı hastane odasından yaptı. Sevenlerini endişelendiren süreç hakkında konuşan Ayşe Mine, iyileşme sürecinin başladığını belirtti: "Bağırsaklarımdan operasyon geçirdim. Başarılı bir ameliyattı. Toparlayacağım. Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor. Bunu unutmayın."

Sağlığına kavuşma süreci devam eden sanatçının önümüzdeki günlerde taburcu olması bekleniyor. Ayşe Mine'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahnelere güçlü dönüşünü dört gözle bekliyoruz.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Allah şifa versin inşallah.

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Allah şifasını versin tez zamanda, kıymetli bir sanatçımız

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