Ayşe Barım'a açık kalp ameliyatı yapılacak

Hakkında verilen tahliye kararının ardından yeniden tutuklama kararı çıkan ID İletişim'in sahibi, ünlü menajer Ayşe Barım, bir haftadır hastanede tedavi görüyor. Barım'ın 13 Ekim Pazartesi günü açık kalp ameliyatına alınacağı öğrenildi.

TAHLİYE EDİLDİ, ARDINDAN YENİDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

1 Ekim'de görülen duruşmada hakkında ev hapsi kararıyla tahliye kararı verilen Ayşe Barım için savcılığın itirazı üzerine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kararın ardından evinde fenalaşan Barım, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ünlü menajerin kalp rahatsızlığı nedeniyle günlerdir doktor kontrolü altında tutulduğu bildirildi.

POLİS GÖZETİMİNDE TEDAVİ ALTINDA

Dilek Yaman Demir'in haberine göre Ayşe Barım'ın bulunduğu hastanede polis ekipleri cezaevi nakli için günlerdir refakat ediyor. Ancak doktorlar, sağlık durumunun nakil için uygun olmadığını belirtti.

AÇIK KALP AMELİYATI OLACAK

Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar açık kalp ameliyatı yapılmasına karar verdi. Barım'ın operasyonunun 13 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirileceği ifade edildi.