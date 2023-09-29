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AYRILIK NEDENİ PSİKOLOJİK ŞİDDET!

'Psikolojik şiddet' iddialarının ardından çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Beş aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi. Şeyma Subaşı, boşanma davası sonrası Instagram'da Meedo'ya ait tüm fotoğrafları sildi. fenomenin avukatı ise sosyal medyada Beykoz Adliyesi'nden fotoğraf paylaştı. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.