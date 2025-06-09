Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den sürpriz hamle

"Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışan ve dostlukla başlayan ilişkilerini 2016 yılında evlilikle taçlandıran oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, özel hayatlarıyla yeniden gündeme geldi. 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan çift, uzun süredir magazin dünyasında uyumlarıyla örnek gösteriliyordu. Ancak son dönemlerde artan ayrılık iddiaları, ilk kez net bir açıklamayla doğrulandı.

AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULADI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelin Akil, evliliklerinin sona erdiğini şu sözlerle dile getirdi, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve biz birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız ama bu başka anlamlara çekilmesin."

YENİ HAMLE GELDİ

Açıklamanın ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Pelin Akil, sosyal medya hesabındaki adından "Altan" soyadını kaldırarak ayrılığı resmileştiren ilk adımı attı. Bu değişiklik, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Boşanma süreciyle ilgili detay paylaşmayan çiftin, çocukları için birlikte vakit geçirmeye devam edeceği öğrenildi.