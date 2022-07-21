Aynur Aydın "siyah" ile Listeleri Alt Üst Edecek!

İlyas Yalçıntaş'tan Aşk Tohumu Aynur Aydın "siyah" ile Listeleri Alt Üst Edecek! Aynur Aydın'ın, sözü ve müziği Turaç Berkay'a ait olan "Siyah" şarkısı görücüye çıktı. Arka arkaya çıkardığı hitlerle ve söylemleriyle adından sıkça söz ettiren Aynur Aydın, yeni şarkısı "Siyah" ile müzik listelerini alt üst etmeye hazırlanıyor. Dinleyiciyi alışılmışın dışında bir dünyaya götüren Aynur Aydın, günümüz dans şarkılarının çok farklı bir enerjisiyle geldi. Klibin yönetmen koltuğuna oturan isim ise uluslararası birçok festivalde filmleri kataloglara girmiş Mihriban Tandoğan oldu. "Siyah", Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda. Snob Magazin / Magazin Aynur Aydın Magazin Haberler

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