Aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklayan CZN Burak, sert eleştirilere yanıt verdi

CZN lakabıyla bilinen lüks restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, mahkemede aylık gelirini 30 bin TL olarak bildirmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Özdemir, "Beni yakınen tanıyan herkes babamla çalıştığımı bilir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası ile birlikte "İmar kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Dava düşerken, Özdemir'in mahkemede aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gerek fiyatları, gerekse de restoran sayısı bakımıyla dikkat çeken CNZ Burak'ın "30 bin TL" açıklaması, sosyal medyada da gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'in ilan ettiği rakamın gerçekle bağdaşmadığını belirtti.

"BENİ TANIYAN HERKES BİLİR"

CZN Burak ise hakkındaki "yalancı" gibi sert eleştiri ve tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdemir, "Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakından tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim, beni kimse kendisi ile karıştırmasın" ifadelerini kullandı.