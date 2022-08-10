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Aydın haberleri | Şarkıcı Koray Avcı Didim Belediyespor yararına sahne aldı

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Aydın haberleri | Şarkıcı Koray Avcı Didim Belediyespor yararına sahne aldı

Aydın magazin haberine göre Bölgesel Amatör liginde mücadele edecek olan Didim Belediyespor'a destek amaçlı düzenlenen ve son dönemlerin gözde şarkıcılarından olan Koray Avcı'nın sahne aldığı konserde Didimliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Bölgesel Amatör liginde mücadele edecek olan Didim Belediyespor'a destek amaçlı düzenlenen ve son dönemlerin gözde şarkıcılarından olan Koray Avcı'nın sahne aldığı konserde Didimliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Bölgesel Amatör ligde mücadele edecek olan Didim Belediyespor yönetimi, kulübe destek sağlamak amacıyla biletli olarak Koray Avcı konseri düzenledi. Didim Amfi Tiyatroda gerçekleşen konsere Didimliler ile ilçeye gelen gurbetçilerin yanı sıra çevre ilçe ve illerden çok sayıda vatandaş katıldı. 3500 kişilik amfi tiyatro dolarken, konseri amfi tiyatrodan dinleyemeyen bazı vatandaşlar ise amfi tiyatronun arkasındaki yeşillik alanı doldurdu.

Özel hazırlanan sahnede asansörlü sevenlerinin karşısına çıkan Koray Avcı dillerden düşmeyen şarkılarını ve arabesk, halk müziği ve Türk pop müziğinde klasikleşen bir çok şarkı seslendirdi. Didim'de olmaktan mutlu olduğunu kaydeden Avcı, zaman zaman yaptığı konuşmasında insanların birbirini hoş görmesini ve farklılıklarıyla sevmesini istedi. Dansları ve yaptığı şakalarıyla konsere katılanları eğlendiren Avcı, şarkılarını da sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Konserin sonundan Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker, Avcı'ya isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Küçüker Didim Belediyespor'a destek amaçlı düzenledikleri konsere katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederken, Didim'in adını en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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