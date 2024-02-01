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Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, daha çekimleri başlamadan Yan Oda dizisinden ayrıldı

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Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünde yer alacağı Yan Oda dizisinin çekimleri başlamadan kadrodan ayrıldı. Aksel, geçirdiği kaza sonrası bacağını kırdığı için projeden çekilirken Bozoğlu da şartlarda anlaşamadı.

Star TV'de yayınlanacak olan Yan Oda dizisinde beklenmedik iki ayrılık yaşandı. Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, dizi başlamadan projeden çekilme kararı aldı.

YENİ İSİMLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melek Baykal, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Nezaket Erden, Derya Pınar Ak, Nazlı Çetin, Samet Kaan Kuyucu gibi ünlü isimleri buluşturan Yan Oda dizisinin salı günü okuma provası yapıldı. Aile dizisinden Yan Oda'ya transfer olan Ayda Aksel düşüp bacağını kırdığı için ve geçirdiği ameliyattan sonra dinlenmesi gerektiği için kadrodan ayrıldı. Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu da sunulan şartlarda anlaşamadığı için projeden çekildi. Aksel ve Bozoğlu'nun ayrıldığından dolayı yeni oyuncularla görüşülmeye başlandı.

Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, daha çekimleri başlamadan Yan Oda dizisinden ayrıldı

Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, daha çekimleri başlamadan Yan Oda dizisinden ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Yeşim Ceren Bozoğlu Ayda Aksel Magazin Haberler

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