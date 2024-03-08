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Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan Adının Dolandırıcılık İçin Kullanıldığını Duyurdu

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Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada adının dolandırıcılık için kullanıldığını belirtti. Çağlayan, Doğa Yatırım adlı şirketin isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yaptığını ifade etti. Kendisinin böyle bir reklam anlaşması olmadığını vurgulayan Çağlayan, insanları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla adının dolandırıcılık için kullanıldığını duyurdu.

Çağlayan, Doğa Yatırım adlı şirketi işaret ederek "Benim ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak Doğa Yatırım isimli bir şirket dolandırıcılık yapmaktadır.

Benim de önüme sponsorlu reklam olarak düştüğünde gördüm. Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız. Hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir reklam anlaşmam yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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