DurakMedya'da yer alan habere göre Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu mezarı başında anıldı. Mezarı başındaki anmaya sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları Lidya Özdemiroğlu, Yaprak Özdemiroğlu, Lara Özdemiroğlu, Sarp Özdemiroğlu ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı ( MESAM ) Recep Ergül ve MESAM üyeleri katıldı.

MESAM Başkanı Recep Ergül "Müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza atan Atilla Özdemiroğlu'nu saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Özdemiroğlu, özellikle pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu'nun birçok şarkısında imzası bulunuyordu.