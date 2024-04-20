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Atilla Özdemiroğlu mezarı başında anıldı

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Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu'nun mezarı başında düzenlenen anmaya sanatçının eşi, çocukları ve MESAM üyeleri katıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, Özdemiroğlu'nu saygı ve minnetle anarken, pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu'nun birçok şarkısında imzası olduğunu belirtti.

DurakMedya'da yer alan habere göre Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu mezarı başında anıldı. Mezarı başındaki anmaya sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları Lidya Özdemiroğlu, Yaprak Özdemiroğlu, Lara Özdemiroğlu, Sarp Özdemiroğlu ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı ( MESAM ) Recep Ergül ve MESAM üyeleri katıldı.

MESAM Başkanı Recep Ergül "Müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza atan Atilla Özdemiroğlu'nu saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Özdemiroğlu, özellikle pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu'nun birçok şarkısında imzası bulunuyordu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Atilla Özdemiroğlu Sezen Aksu Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

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