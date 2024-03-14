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Atılay Uluışık, Bizimkiler'deki Ali karakterinden kurtulmak istiyor

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1989 yılında TRT ile başlayıp ardından Star ve Show Tv ekranlarında'da yaklaşık 15 sezon süren Bizimkiler dizisinde Ali karakteriyle evimizin oğlu olarak tanınıp sevilmişti. Oyuncu Atılay Uluışık, Bizimkiler'deki Ali karakterinden kurtulmak istediğini ve yeni bir rolde izleyicilerle kucaklaşmak istediğini açıkladı.

1989 yılında TRT ile başlayıp ardından Star ve Show Tv ekranlarında'da yaklaşık 15 sezon süren Bizimkiler dizisinde Ali karakteriyle evimizin oğlu olarak tanınıp sevilmişti.

Oyuncu Atılay Uluışık uzunca bir süre yurtdışında yaşadıktan sonra ülkemize döner dönmez "Doksanlar", "Kara Para Aşk", "Afilli Aşk" gibi dizilerle seyirciyle buluştu.

En son yine TRT ekranlarındaki "Teşkilat" dizisinde Sermet karekteriyle izleyicisiyle buluşan oyuncu Atılay Uluışık çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bizimkilerden Ali karakteri üzerime yapıştı. Aradan 20 sene geçmesine rağmen Bizimkilerin Ali'sinden kurtulamıyorum. Artık bu karakterin önüne geçecek bir rol istiyorum.

Tüm yapımcılar gözünde bizim evin oğlu gibiyim ama nedense istediğim bir projede oynayamıyorum olmuyor. Bu imajdan kurtularak bende izleyicilerimle yeniden kucaklaşmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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