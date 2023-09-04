Müziğe yakalandığı kanser nedeniyle ara veren Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, müzik çalışmalarına tekrar başladı. Geçen yıl kanseri yenerek tedavi sürecini tamamlayan Özoğuz, kardeşi Gökhan Özoğuz ile birlikte poz verdi. Şapkalarını deneyen Özoğuz, konserlerine geri döndüğünü duyurdu.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre müziğe yakalandığı kanser nedeniyle ara veren Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz müzik çalışmalarına başladı.

Geçen yıl yakalandığı lenfoma kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi gören ve hastalığını atlatan şarkıcı kardeşi Gökhan Özoğuz ile poz verdi.

Zorlu bir süreç sonrası tekrardan müzik hayatına dönen Hakan Özoğuz konserlerinde takacağı şapkaları denedi. Paylaştığı fotoğrafa Özoğuz " Şapka yarışması başladı" notunu düşmeyi ihmal etmedi.

KANSERİ YENMİŞTİ

45 yaşındaki ünlü müzisyen Özoğuz, "Tedavi bitti, önümüzdeki maçlara bakacağız. Yola devam" diyerek hastalığı atlattığını açıklamıştı.