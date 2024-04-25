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Ateş Kuşları dizisi final yapıyor

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ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin final tarihi belli oldu. Daha önce final tarihi ertelenen dizi 54. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in başrol olduğu Ateş Kuşları dizisi final yapıyor.

SON 3 BÖLÜM

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen aylarda dizi için final kararı alınmış, senaryo da yazılmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Kendi seyirci kitlesini oluşturan diziyle ilgili ertelenen final kararı dün alındı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. "Ateş Kuşları" dizisinin bu cuma 52. bölümü yayınlanıyor.

Ateş Kuşları dizisi final yapıyor

Ateş Kuşları dizisi final yapıyor

Ateş Kuşları dizisi final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ateş Kuşları Dizi Atv Sanat Televizyon Magazin Haberler

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