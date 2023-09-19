Atatürk dizisi… YENİ GELİŞME; TÜM DÜNYADA YAYINLANACAK!

Netflix ve Amazon Prime yaptıkları ortak açıklamada, Atatürk dizisinin yayın haklarını satın aldıklarını ve global çapta yayınlanacağını açıkladı.

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney Plus'ta kemerleri sıkmasıyla birçok yerel yapım iptal edilmişti. Platformun Atatürk dizisini de programından kaldırması, birçok izleyici tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ardından yapımın Fox TV'de yayınlanacağı ve ardından da Türkiye'de sinema salonlarında vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak dizinin uluslararası bir platformda gösterilmeyecek olması konusunda tepkiler dinmemişti.

Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı Atatürk dizisi Netflix ve Amazon Prime Video aracılığıyla dünya çapında izleyicilerin karşısına çıkacak.

İlk fragmanı geçen ağustos yayınlanan yapım 29 Ekim'de FOX TV üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Yapımın oyuncu kadrosunda İynemli'ye Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Berk Cankat, Esra Bilgiç, Darko Peric, Sahra Şaş, Bertan Asslani, Beran Kotan ve Emre Mete Sönmez eşlik ediyor.