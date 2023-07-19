Ata Demirer, Sibel Arna'nın Youtube Programında Röportaj Yaptı

Ünlü komedyen Ata Demirer, Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programının dördüncü bölümünde röportaj yapıldı. Programda esprili bir dille konuşan Demirer, Bozcaada'daki yaşam tarzını ve tercihlerini anlattı. Ayrıca kilo verme yöntemlerini ve aşk konusundaki düşüncelerini paylaştı. Demirer, yeni nesil rap müziği ve 'Eyvah Eyvah' serisinin devamını da değerlendirdi.

Sibel Arna'nın youtube programı "Ne Olursan Ol Rahat Ol" bizi rahatlatan ünlülerle röportaj yapılan bir serisinin dördüncü bölüm konuğu Ata Demirer oldu.

Ata Demirer programda hakkında merak edilen konulara esprili bir dille açıklık getirdi.

Bozcaada BozcaATA mı?

Bozcaada'da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz.

Bize insan lazım. Sana bişey söyleyeyim mi en güzelini yapıyorum. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim?

Benim arabam bile yok

Sosyal medyada sık sık "Biz de Ata Demirer hayatı istiyoruz" diye yazıyorlar. Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum.

Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de kıçıkırık zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor.

"Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım" diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor. Koskoca turne parasını almıyorum. Bu parayı almıyorsan Ata Demirer hayatı yaşayabilirsin.

Ekmeği kestim kilolar gitti

Kilolarımın yarısından fazlası gitti, boy uzun olduğu için yetti. Benim bir arkadaşım mide ameliyatı oldu. Doktor ekmek yememesi gerektiğini söylemiş. Sadece sabah kahvaltısında bir dilim, öğlen ve akşam yok. Ben de aynı taktığı ameliyat olmadan uyguladım.

Sadece sabah kahvaltılarında bir dilim yedim öğlen ve akşam ekmeği hayatımdan çıkardım. Günde de bir saat ya yüzdüm ya yürüdüm. Bir de tabi pilav ve makarna haftada bir gün tükettim.

İnsan sevmek istiyor tabii

Yalnızım boşum. Allah verirse verir ben yeni birini aramıyorum. Hiç bilmiyorum ben bu işleri. İnsan sevmek istiyor tabi ama denk gelmeyince de sevemiyorsun.

Bir de şöyle tuhaf bir çağa girdik her şey çok materyalist. Fizik de öyle. Herkes birbirine fiziğine göre değerlendiriyormuş gibi.Artık çok zor. Aşk eski bir yalan Adem'le Havva'dan kalan. (Şarkıyı söylüyor)

Yeni nesil rap dinleyebileceğim bişey değil

Yeni nesil rapçilerin hepsini çocuk olarak seviyorum ama onlar dinleyebilecegim şeyler değil. Anlamı yok sözlerin. Ceza ve Ezel'den sonra benim için yok.

Eyvah Eyvah bitti

Eyvah Eyvah yapmayacağım. Çünkü ben denedim bir ara, o karakter beni terk etmiş. Ben onu çok mutlu biçimde bırakmışım. Bir de çok kayıplarımız oldu.

Ama Demet Akbağ ile her zaman herşey olur. Onunla oynamak Haci ile oynamak gibi bir şey. Ona hep ihtiyacımız var.

Cem Yılmaz ile bizi Ertem Eğilmez gibi bir reis bir araya getirebilir.

Cem Yılmaz'la bizi ertem eğilmez gibi bir reis bir araya getirebilir. "Çocuklar siz hiçbir şeye karışmayacaksınız, artık yaşınızı aldınız, hadi gitmeden bir ustalık eseri" diyecek birileri lazım.