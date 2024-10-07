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Asuman Dabak'ın yüzündeki değişim hayranlarını korkuttu

Asuman Dabak'ın yüzündeki değişim hayranlarını korkuttu
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Ünlü sanatçı Asuman Dabak'ın yüzündeki değişim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dabak'ın yüzündeki değişim, estetik operasyon geçirdiği iddialarını beraberinde getirdi. Ancak ünlü sanatçı, bu iddiaları esprili bir dille yalanladı. 'Makyaj arkadaşlar, güldürmeyin' diyerek estetik iddialarına son noktayı koyan Dabak, estetik yaparsa haber vereceğini de belirtti.

Sevilen sanatçı Asuman Dabak'ın yüzünün son hali sosyal medyada olay oldu. 54 yaşındaki ünlü sanatçı estetik söylentileri artınca şu açıklamayı yaparak iddiaları reddetti

Tatlı Hayat, Tutunamayanlar ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren, Asuman Dabak'ın yüzündeki değişim herkesi korkuttu. Dizisi için verdiği pozlarını takipçileriyle paylaşırken, yüzündeki değişim estetik yaptırdığına dair iddialara yol açtı.

'ESTETİK YAPTIRIRSAM HABER VERİRİM'

Birçok izleyici, Dabak'ın yüzündeki değişimi fark ederek estetik operasyon geçirdiği yönünde yorumlar yaptı. Bu iddialara sosyal medya hesabından cevap veren Asuman Dabak, söylentileri esprili bir dille yalanladı. Dabak, "Makyaj arkadaşlar, güldürmeyin" diyerek, estetik iddialarına noktayı koydu. Ayrıca bir başka paylaşımında da, "An itibarıyla Nedime Leto. Estetik yaparsam haber veririm" açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

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