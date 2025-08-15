Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

Astrolog Nuray Sayarı, nişanlısı Ahmet ile dünyaevine girdi. Sayarı'nın seçtiği gelinlik, düğüne damga vurdu.

54 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Ahmet ile evlilik kararı aldı. Çifti en mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

ASTROLOG NURAY SAYARI'NIN GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sayarı'nın seçtiği gelinlik güne damga vurdu. Sayarı'nın şık gelinliği çok beğenildi.

"EŞİM ÖYLE KOLAY KOLAY BEĞENMEZ"

Sayarı'nın eşi de gelinliğe tam not verdi. Sayarı yaptığı paylaşımda, "Eşim öyle kolay kolay beğenmez" dedi.

