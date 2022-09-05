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Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ Cephesinde Bomba Gelişme

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Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ Cephesinde Bomba Gelişme

Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ, ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sene iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, 2021'de oğlu Cem'i kucağına almıştı. Habertürk'te yer alan habere göre; Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten mutlu haber geldi.

CAPRİ'YE GİTTİLER

Bir oğlu olan Aslışah Alkoçlar'ın, ikinci çocuğuna iki buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin, bu haberi kutlamak için Capri'ye tatile gittiği öğrenildi.

'DÜŞÜNEBİLİRİZ' DEMİŞTİ

Aslışah Alkoçlar, daha önce, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Cem daha çok küçük. Bir büyütelim, düşünebiliriz." yanıtını vermişti.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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