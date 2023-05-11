Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Mehmet Günsür ile başrolü paylaştığı Arayış dizisi için gün sayan Aslı Enver, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Peki, Aslı Enver hamile Mi? Aslı Enver kaç aylık hamile?

7 aylık hamile güzel oyuncu Aslı Enver, doğum gününü kutlamak için eşi Berkin Gökbudak ile yurt dışına gitti. Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan ve her fırsatta karnını saklayan oyuncu, ilk kez sosyal medya hesabından karnı burnunda bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Aslı Enver hamile Mi? Aslı Enver kaç aylık hamile?

ASLI ENVER HAMİLE Mİ?