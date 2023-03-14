Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Tatilden dönen Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele görüntülendi

Bir süredir aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı ülkeye döndü. İkili, havalimanında el ele görüntülendi.

Kaan Yıldırım ile kısa süreli ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyetede çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan tatili Paris tatilinin dönüşünde birlikte kamera karşısına geçip birlikteliklerini ilan etti. Çift, Paris'in ardından da geçtiğimiz günlerde Finlandiya'ya gitti.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Hande Erçel ile kuzey ışıklarını seyretmeye giden Hakan Sabancı, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Tatilden dönen çift, havalimanında görüntülendi. Gazete Magazin tarafından el ele görüntülenen çift, ilişkileriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Hakan Sabancı, Finlandiya'da Erçel'in yürüdüğü yollara gül dökmesiyle ilgili soruya da cevap vermedi.