Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti

Türk müziğinin sevilen ismi Aşkın Nur Yengi'nin 94 yaşındaki annesi Samime Yengi, 18 Şubat'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Samime Yengi, dün saat 07.00 sıralarında kalp ve organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Acı haberi, Yengi'nin menajeri Haluk Şentürk sosyal medyadan duyurdu.

"TÜM AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vefat haberini Haluk Şentürk, "Sevgili Aşkın Nur Yengi'nin kıymetli annesi Samime Yengi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim" sözleriyle açıkladı. Samimi Yengi'nin ölüm nedeni ve cenaze programı da henüz netleşmedi.

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