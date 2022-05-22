Aşkım Kapışmak'tan Olay Açıklamalar - Haberler

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Aşkım Kapışmak'tan Olay Açıklamalar

Snob Magazin - Magazin
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Aşkım Kapışmak'tan Olay Açıklamalar

Oyuncu ve sunucu Sinan Çalışkanoğlu'nun kurduğu YouTube kanalı KOP-ART TV için hazırlayıp sunduğu  Minibüs program, her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Sinan Çalışkanoğlu 'nun Minibüs'üne binen, davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak KOP-ART Tv izleyicilerinden ve Çalışkanoğlu'ndan gelen sorulara  yanıt verdi.

Birbirinden ilginç açıklamalarda bulunan Aşkım Kapışmak'ın açıklamalarından bazıları şöyle :

-Benim ağzıma ailem sıçtı. Babamdan dolayı bu mesleği seçtim. Babam benim ölmemi istedi. Dramatik ve psikopat bir babaydı. Ben de ölmeyeceğim sana inat yaşayacağım. Daha kötü bir insan olmam için uğraştı ama ben tam tersine iyi bir insan olmak için çalıştım. Şu anda babamla görüşmüyorum.

-İnsanlar, beni ya seviyor ya da nefret ediyor. Ortası yok. Bazı insanlar tarafından çok linçlendim. Mesleğe başladığımda psikolog değildim. Bu yüzden çok üstüme gelindi. Bu sene lisansım bitiyor psikolog olacağım. Bakalım bundan sonra ne diyecekler? İnsanlar beni sevsinler diye uğraşmıyorum. Okan Bayülgen bana demişti ki; Seven kadar nefret eden de olacak. Başarı da tam olarak budur. Nefret edenleri ise kendileriyle baş başa bırakıyorum.

Youtube'da bir dönem ünlülerle ilgili analiz yapıyordum. Danla Biliç'le ilgili yaptığım bir analiz bayağı kırıcı olmuştu. O da bana ' şerefsizsin sen' demişti. Bir anda TT olduk twitter'da. Bu gerginlik böyle aylarca sürdü sonra Merve Özbey'in düğününde dans ettik ve barıştık.

-Son zamanlarda kadınlar üzerinden yapılan açıklamalar çok rahatsız edici ve bunu erkekler yapıyor. En çok rahatsız eden yanı da bu zaten. En son Fıs Fıs İsmail denen kişinin bir açıklamasına denk gelmiştim. Gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili, genç kızlarla ilgili söyledikleri çok rahatsız ediciydi.

Ona şunu söylemek istiyorum; Birilerini, aşağılarken linç ederken şunu düşünmek lazım. Bu, benim nereme dokunuyor? Niye böyle oluyor?

Mesela kendisinin elinde sürekli bir fıs fıs var. Bu, bilinç altında penis anlamına gelir. Kendisinin şunu düşünmesi gerek, "Ben bu penisi niye, devamlı olarak ağzıma sıktırıp sıktırıp böyle bir şey yapıyorum? " Bunu düşünmek gerek. Bence ana konu bu. Bu da beni rahatsız ediyor.

Snob Magazin / Magazin

Aşkım Kapışmak, Youtube, Magazin, Haberler

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