Askere giden Mert Ramazan Demir'in son hali ortaya çıktı
Yalı Çapkını dizisindeki Ferit karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, final yapan dizinin ardından oyunculuğa ara verip bedelli askerlik için Hatay İskenderun'daki birliğine teslim oldu. Günlerdir sessizliğini koruyan ünlü oyuncudan ilk askerlik pozu sonunda geldi
Yalı Çapkını dizisi 101. bölümüyle ekranlara veda ederken, dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir de ekranlara kısa bir ara verdi. Üç sezon boyunca Ferit Korhan karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere Hatay İskenderun'daki birliğine teslim oldu.
Oyunculuk kariyerine ara vererek vatani görevini yerine getirmeye başlayan Mert Ramazan Demir'den ilk askerlik fotoğrafı geldi.Hatay İskenderun'da bedelli askerlik görevini sürdüren Demir'in askerlik üniformasıyla çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı.