Aşk İtirafı Geldi! Bu Sözlerle Açıkladı

Bugüne kadar; Adını Feriha Koydum, Kac¸ak Gelinler, Kardes¸ Çocukları ve Her Yerde Sen gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncu Furkan Andıc¸, şu sıralar bas¸rolu¨ Miray Daner'le paylas¸tıgˆı Kara Tahta dizisinde Atlas karakterini canlandırıyor.

EPISODE Dergisi yeni sayı kapak konuğu olan Andıç, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"MİRAY ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Andıç, "Miray Daner'le çalışmak nasıl bir tecrübe?" sorusuna, "Miray gerçekten çok değerli, çok çalışkan ve hepsinden öte müthiş yetenekli biri. Çok genç yaştan beri oldukça önemli projelerde yer almış, çok kez ne denli başarılı olduğunu seyircilere göstermiş bir oyuncu. Onunla çalışmak gerçekten çok keyifli, umarım uzun soluklu bir partnerliğimiz olur" cevabını verdi.

"AŞIK OLDUĞUMDA RASYONELLİĞİMİ KAYBEDERİM"

Andıç, "Aşık olduğunuz da size en çok hangi duygular hakim oluyor?" şeklindeki bir soruya ise, "Rasyonelliğimi kaybederim. Fazlasıyla umursuyor, kendimi arka plana atıyorum" cevabını verdi.

"YÖNETMENLİK VE YAPIMCILIK HAYALİ KURUYORUM"

Yeni projelerinden de bahseden Andıç, "Üzerinde çalıştığım iki üç farklı hikaye var ancak hazır olmaktan biraz uzak olduklarını söyleyebilirim. Umuyorum 2023 yılı yazında kendi yazdığım kısa film çekmiş olabilirim. Böyle bir hedef koydum kendime. Umarım işler yolunda gider. Çünkü oyunculuğun yanında, yönetmenlik, yazarlık ve yapımcılık gerçekten hayal ettiğim ve üzerine çalıştığım bir serüven" ifadelerini kullandı.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 yılında İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur. İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı.

İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.

2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı.

2015 yılında ise atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm Gökhan karakterini canlandırdı.

2017'de Meryem dizisinin ana karakterlerinden biri olan Savaş'ı canlandırmıştır.

2022 yılı itibarıyla Kara Tahta adlı dizide 'Atlas' karakterini canlandırmaktadır.

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