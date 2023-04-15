Aşk-ı Memnu filmin çekimleri devam ediyor! Yeni Bihter, Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi
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Efsane dizi Aşk-ı Memnu, Bihter adıyla çekilen filminde başrolü oynayan Farah Zeynep Abdullah, setten ilk karesini paylaştı. Filmde Bihter'i oynayan Abdullah, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini "Bihter" adıyla film oluyor. Merakla beklenen filmin başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonat, Hande Ataizi, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı filmin Bihter'inden ilk kare geldi.
YENİ BİHTER'DEN İLK KARE
Çekimleri hız kesmeden devam eden filmde Bihter'i oynayan Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından sette hazırlanırken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun "İşte yine başlıyoruz. Bihter" notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.
Filmde Behlül'ü oynayacak olan Boran Kuzum kalp emojisi koyarken Nihal'i oynayacak Helin Kandemir de kalp ve alev emojileri yorumu yaptı.