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Aşıları Olmak Zorundayım

Snob Magazin - Magazin
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Aşıları Olmak Zorundayım

Ece Seçkin önceki gün Kuruçeşme Oligark'ta görüntülendi. Güneşli havanın tadını çıkartan Seçkin  sonra da özel bir klinikte iki kolundan aşı oldu. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ece Seçkin'in neden aşı olduğu sosyal medyada büyük merak konusu oldu.

Her yıl bahar ayları yaklaştığında bu aşıları olmak zorunda olan Ece Seçkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Bahar aylarında nükseden alerjim için uzun yıllar bu aşıları yaptırmak zorunda kalıyorum. Tedavim için maalesef bunu yapmam gerekiyor. Sosyal medyadan çok soru geldi. Herkes meraktan çatlamış. Korkulacak bir durum yok" dedi.

Aşıları Olmak Zorundayım

Aşıları Olmak Zorundayım

Snob Magazin / Magazin

Ece Seçkin, Magazin, Haberler

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