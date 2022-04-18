Aşıları Olmak Zorundayım

Her yıl bahar ayları yaklaştığında bu aşıları olmak zorunda olan Ece Seçkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Bahar aylarında nükseden alerjim için uzun yıllar bu aşıları yaptırmak zorunda kalıyorum. Tedavim için maalesef bunu yapmam gerekiyor. Sosyal medyadan çok soru geldi. Herkes meraktan çatlamış. Korkulacak bir durum yok" dedi.

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