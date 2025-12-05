Haberler

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Güncelleme:
Asena Keskinci geçtiğimiz dönemlerde Bez Bebek dizisinde rol arkadaşı Evrim Akın ile arasında yaşanan tartışmalar magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Şimdiyse Keskinci yeni projesindeki yatak sahneleriyle gündemde.

Asena Keskinci, yeni projeyle ekranlara dönüyor. HBO Max yapımı "Jasmine" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı ve izleyicilerin ilgisini çekti. Dizide Keskinci'nin erotik hali tepki çekti.

"BU ROL ASENA'YA HİÇ UYMAMIŞ"

Asena Keskinci'nin iç çamaşırlı yatak sahneleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Keskinci'ye yönelik olarak, "Yönetmenlerin hayal gücü sınır tanımıyor", "Bu rol Asena'ya hiç uymamış", "Asena, bu sahneye ne gerek vardı?" ve "Böyle bir filme nasıl onay veriliyor?" gibi tepkilerini dile getirdi.

JASMİNE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Jasmine", kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşam ve ölüm arasında sıkışmış genç bir kadının hayat mücadelesini konu alıyor. Nakil listesine girebilmek için zamana karşı yarışan Yasemin, yanında neredeyse bağımlılık derecesinde bağlı olduğu üvey kardeşi Tufan dışında kimseye güvenemiyor.

Yasemin'in hayata tutunma çabası derinleştikçe, iki kardeşin dünyası giderek karanlık ve tehlikeli bir hâl alıyor. İlişkilerdeki sınırlar belirsizleşiyor ve onları geri dönülmez noktalara sürüklüyor. Dizi, insan zihninin kırılganlıklarını, saplantının yıkıcı etkilerini ve yaşam mücadelesinin bedelini güçlü bir şekilde ekranlara taşıyor.

Eylül Baysal
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

lanet gelsin sizin sanatınızın içine

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBanu Çelik:

sanane

yanıt12
yanıt41
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
