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Armağan Oğuz'un X-Ray İmtihanı

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Armağan Oğuz'un X-Ray İmtihanı

Ünlü oyuncu Armağan Oğuz, geçtiğimiz aylarda buluştuğu eski sevgilisi Yasemin Allen ile hakkında çıkan barıştığı iddialarına ilk kez cevap verdi. Oğuz'un AVM'ye girerken yaşadığı ilginç kare böyle yansıdı...

Oyuncu Armağan Oğuz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Yasemin Allen'le objektiflere takıldığı için haklarında çıkan 'Yeniden barıştı' iddialarına açıklık getirdi.

Oğuz, "Yasemin benim çok yakın arkadaşım olur. Eski sevgilim olabilir ama kimseye kin giden birisi değilim. Ben bütün eski sevgililerimle zaten arkadaş kalırım" dedi.

ŞUBATA KADAR YURT DIŞINDA

Şu anda yurt dışında bir dizide rol aldığını belirten oyuncu, " İstanbul'a 2-3 günlüğüne geldim. Yurt dışında bir projede yer alıyorum. Bu proje hakkında fazla bilgi veremiyorum. Birkaç gün sonra tekrardan gideceğim, çekimler şubat sonuna kadar sürecek. Sonra yeniden İstanbul'a döneceğim" açıklamasını yaptı.

X-RAY İMTİHANI

Oğuz'un AVM'ye girdiği sırada X-RAY cihazından geçerken objektife yansıyan kare dikkat çekti. Oyuncunun, X-RAY cihazından daha uzun olduğu görüldü. Oğuz, cihazdan geçerken hafif şekilde boyunu eğdi. Oğuz'un, boyu 1.91 cm...

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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