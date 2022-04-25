Armağan Çağlayan sesine dayanamayıp kulağını tıkamıştı, Gökçe yıllar sonra ilk kez konuştu

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu Gökçe Kırgız oldu. 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depreme yakalanan Kırgız, annesinin intihar etmeye kalkışmasını ve yaşadıklarında dolayı ailece psikolojik destek aldıklarını söyledi.

Gökçe Kırgız, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Yeni projelerin nasıl olacak?", "Nasıl bir çocukluk yaşadın?", "Gölcük depreminde neler yaşadın?", "Müzik kariyerine nasıl başladın?" ve "Sesin için profesyonel bir eğitim aldın mı?" sorularını da tüm içtenliğiyle cevapladı.