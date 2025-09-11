Haberler

Arka Sokaklar Yeni Sezonu ile Geri Dönüyor!

Güncelleme:
KANAL D'nin efsanevi dizisi Arka Sokaklar, yeni sezon tanıtımı ve afişi ile izleyicileri heyecanlandırıyor. Aksiyon dolu sahneleri ve sürpriz isimleriyle dikkat çeken dizi, 12 Eylül Cuma günü ekranlara geri dönüyor.

KANAL D'nin zamansız yapımı Arka Sokaklar'ın yeni sezon tanıtımlarının ardından afişi de paylaşıldı. Zafer Ergin'in hayat verdiği Rıza Baba'nın 'Bu işler sokakta başlar sokakta biter. Sokaklar da malum, 20 senedir olduğu gibi hala bizden sorulur'cümlesinin damga vurduğu ilk tanıtımın ardından yayınlanan ikinci tanıtımdaki aksiyon sahneleri ekibin yine tehlikeli maceralara sürükleneceğinin ipuçlarını verirken, yeni oyuncuların da yer aldığı afiş sosyal medyada gündem oldu.

'EKİP YİNE FİŞEK GİBİ'

Her biri ailenin üyesi haline gelen usta oyuncu kadrosunu sürpriz isimlerle güçlendiren Arka Sokaklar'ın yeni sezon tanıtımı ve afişi konuşulmaya devam ediyor. Aksiyon sahneleriyle Hollywood filmlerine taş çıkaran fenomen yapım, Rıza Baba ve ekibinin merdivende verdiği pozla Arka Sokaklar hayranlarından tam not aldı. Dizinin fanları sosyal medya paylaşımlarında 'Ekip yine fişek gibi', 'Afiş ateş ediyor', 'Yeni sezonun iddiası afişten belli' gibi yorumlar yaptı.

SÜRPRİZ İSİMLER KADRODA

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olmasının yanı sıra, projenin yaratıcısı Türker İnanoğlu'nun anısını da yaşatan Arka Sokaklar, D Media çatısı altında ekran yolculuğunu sürdürüyor. Fenomen yapım sezona Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Burak Satıbol ve Felicia Sağnak'ın yer aldığı güçlü kadrosun Sarp Levendoğlu ve sürpriz isimleri ekleyerek merhaba diyor. Senaryosu ilk başladığı günden bu yana Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'a emanet olan dizinin yönetmen koltuğunu yeni sezonda Baran Özçaylan ve Eray Koçak paylaşıyor.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni sezonuyla 12 Eylül Cuma saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
