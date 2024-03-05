Arka Sokaklar'ın 666. bölümü yayınlandı

15 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden birisi.

666'NCI BÖLÜMÜ GÖRDÜ

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi isimlerin uzun yıllardır başrolünde olduğu dizi 666'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 666'ncı bölüm görmüş olması sosyal medyada da gündem oldu.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan da bu konuda yapılan bir paylaşıma yorumsuz kalamadı.

"EVRİM GEÇİRMİŞİM"

Özgür Ozan yıllar içindeki değişimini görünce kendini tutamadı ve "Evrim geçirmişim" dedi.