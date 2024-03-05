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Arka Sokaklar'ın 666. bölümü yayınlandı

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Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 666. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu bölümü sosyal medyada da gündem oldu. Başrol oyuncusu Özgür Ozan ise yıllar içindeki değişimini paylaşarak 'Evrim geçirmişim' dedi.

15 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden birisi.

666'NCI BÖLÜMÜ GÖRDÜ

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi isimlerin uzun yıllardır başrolünde olduğu dizi 666'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 666'ncı bölüm görmüş olması sosyal medyada da gündem oldu.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan da bu konuda yapılan bir paylaşıma yorumsuz kalamadı.

Arka Sokaklar 666ncı bölümü gördü Özgür Ozandan değişimine yanıt

"EVRİM GEÇİRMİŞİM"

Özgür Ozan yıllar içindeki değişimini görünce kendini tutamadı ve "Evrim geçirmişim" dedi.

Arka Sokaklar 666ncı bölümü gördü Özgür Ozandan değişimine yanıt

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Arka Sokaklar Özgür Ozan Dizi Magazin Güncel Haberler

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