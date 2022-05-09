Arka Sokaklar dizisinde bir garip olay! "Göçmen" ifadesi sansürlendi - Haberler

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Arka Sokaklar dizisinde bir garip olay! "Göçmen" ifadesi sansürlendi

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Magazin
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da "Göçmen" kelimesi sansürlendi.

Sosyal medyada kaçak göçmenlerin paylaştığı videoların gündem olması Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde de işlendi.

POLİSLER "SABIR" ÇEKTİ

Televizyonda yakalanan kaçak göçmenin serbest kaldığını duyan polisler "Ya sabır" diyerek tepkilerini dile getiriyor. Haberi izleyen bir vatandaşın ise tacizci göçmenin serbest bırakılmasına tepki göstererek "Yerin dibine batsın sizin adaletiniz" dedi.

"GÖÇMEN" İFADESİ SANSÜRLENDİ

Dizide bir polisin kullandığı "Göçmen" ifadesinin sansürlenmesi ise dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Arka Sokaklar, Magazin, Haberler

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