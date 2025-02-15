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Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ekibe veda ediyor.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünü paylaştığı Arka Sokaklar dizisi her bölümüyle ilgi çekiyor.

BEKLENMEDİK VEDA

Cuma akşamlarına damga vuran ekranların en uzun soluklu dizisinde bu defa beklenmedik bir veda yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ekibe ilerleyen bölümlerde veda etmeye hazırlanıyor.

Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

3 YAPIMDA BİRDEN ROL ALIYOR

Öte yandan Burak Alkaş şu günlerde toplam 3 dizide birden rol alıyoe. Ana akımda Arka Sokaklar'da seyirciyle buluşan Alkaş, TRT tabii'nin Yeşil Deniz Milenyum ve Tozkoparan İskender Kaos dizilerinde rol alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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