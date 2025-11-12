Arka Sokaklar'da Suça Sürüklenen Çocuklar Konusu İşleniyor

KANAL D'nin toplumsal olaylara hassasiyeti ile bilinen zamansız dizisi Arka Sokaklar yine önemli bir konuya dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünde suça sürüklenen çocuklar konusu işleniyor.

ÇOCUKLARIN BEYNİ NASIL YIKANIYOR

Aksiyon yüklü tanıtımıyla merak uyandıran Arka Sokaklar'da, Cevher (Nail Kırmızıgül) kendi hain planlarına çocukları alet ediyor. Duruma el koyan Rıza Baba ve ekibi ise onu yakalamak için operasyon düzenliyor. Hollywood filmlerini aratmayan çatışma sahneleriyle nefes kesen dizide, çocukların beyninin nasıl yıkandığına da dikkat çekiliyor.

D Media imzalı Arka Sokaklar, soluksuz izlenecek yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.