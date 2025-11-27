Arka Sokaklar'da Duygusal Anlar: Ali'nin Mektup Krizi

KANAL D'nin kült dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde duygusal anlar yaşanacak. Yıllardır hem görevde hem de özel hayatında türlü fırtınalarla mücadele eden Ali, bu kez Zeyno'nun bıraktığı duygu yüklü bir mektupla sarsılacak.

Arka Sokaklar'ın tanıtımındaki duygusal sahne yürekleri burktu. Ali'ye, Zeyno tarafından bırakılan mektup, yüreğinden dökülen kelimelerle hem geçmişin izlerini hem de geleceğin umudunu taşıyor. Ali mektubu okurken gözyaşlarını tutamıyor; yıllardır taşıdığı baba özlemi, pişmanlıklar ve yarım kalan duygular bir anda gün yüzüne çıkıyor.

'SENİ UNUTMADIM, HEP AKLIMDAYMIŞSIN'

Mektubun satırlarında hem sevgi hem kırgınlık aynı anda yer alıyor. 'Yanımda baba diyemiyorlardı. Yağız abiyle tanıştım, annemi, bizi de çok sevdi. Seni çok seviyorum. Seni unutmuşum gibi geliyordu ama unutmamışım; aklımdaymışsın hep, görünce anladım' sözleri, Ali'nin kalbinde derin bir iz bırakıyor.

