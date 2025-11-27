Haberler

Arka Sokaklar'da Duygusal Anlar: Ali'nin Mektup Krizi

Güncelleme:
KANAL D'nin popüler dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Ali, Zeyno tarafından bırakılan mektup ile derin duygusal anlar yaşayacak. Mektup, geçmişin izlerini ve geleceğin umudunu taşırken, Ali'nin baba özlemi ve pişmanlıkları gün yüzüne çıkacak.

KANAL D'nin kült dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde duygusal anlar yaşanacak. Yıllardır hem görevde hem de özel hayatında türlü fırtınalarla mücadele eden Ali, bu kez Zeyno'nun bıraktığı duygu yüklü bir mektupla sarsılacak.

Arka Sokaklar'ın tanıtımındaki duygusal sahne yürekleri burktu. Ali'ye, Zeyno tarafından bırakılan mektup, yüreğinden dökülen kelimelerle hem geçmişin izlerini hem de geleceğin umudunu taşıyor. Ali mektubu okurken gözyaşlarını tutamıyor; yıllardır taşıdığı baba özlemi, pişmanlıklar ve yarım kalan duygular bir anda gün yüzüne çıkıyor.

'SENİ UNUTMADIM, HEP AKLIMDAYMIŞSIN'

Mektubun satırlarında hem sevgi hem kırgınlık aynı anda yer alıyor. 'Yanımda baba diyemiyorlardı. Yağız abiyle tanıştım, annemi, bizi de çok sevdi. Seni çok seviyorum. Seni unutmuşum gibi geliyordu ama unutmamışım; aklımdaymışsın hep, görünce anladım' sözleri, Ali'nin kalbinde derin bir iz bırakıyor.

Arka Sokaklar cuma saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin



